Padre abençoa bar do Zeca Pagodinho: ‘Cervejinha não é pecado’

Zeca Pagodinho , renomado artista da música, inaugurou recentemente um bar na cidade do Rio de Janeiro. Possuindo o seu próprio nome, o local está situado em Cachambi, região norte da cidade maravilhosa, sendo aberto ao público na última quarta-feira, dia 22.

Durante a cerimônia de abertura, a comemoração teve a participação de personalidades importantes do meio artístico do país, como os cantores Xande de Pilares e Moacyr Luz , que entoaram grandes sucessos do samba, e do ator Hélio de La Peña .

Sacerdote do Rio de Janeiro rezou a Oração do Pai Nosso e abençoou o recém-inaugurado bar do cantor Zeca Pagodinho . Uma das pessoas ilustres presentes no evento foi o padre Jorjão, que serve na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Durante a celebração, o padre aproveitou para abençoar o estabelecimento e afirmar que não há pecado em buscar a felicidade.

“Não há nada de errado em se alegrar. Relaxar com uma cerveja não é pecado. Buscar a felicidade não é pecado. Celebremos a alegria”, afirmou o padre Jorge. Enquanto falava, o religioso também conduziu a oração do Pai Nosso e abençoou os presentes com água benta.

