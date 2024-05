Tiago Ghidotti Manu Gavassi é a nova Head Criativa de Moda do Mercado Livre

O Mercado Livre , gigante do comércio eletrônico e serviços financeiros na América Latina, anuncia uma parceria inovadora que promete revolucionar a experiência de moda online. Manu Gavassi , reconhecida por seu estilo autêntico e vanguardista, assume o cargo de Head Criativa de Moda, trazendo consigo uma visão fresca e inspiradora para a plataforma

Com um olhar atento às demandas dos consumidores por originalidade e representatividade, Manu promete impulsionar a categoria de moda do Mercado Livre para novos horizontes. Sua chegada representa não apenas uma adição estratégica à equipe, mas também um compromisso renovado com a excelência na análise de tendências e na criação de experiências de compra envolventes.

Como Head Criativa, Manu Gavassi desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de campanhas promocionais e lançamentos, bem como na curadoria de itens e looks exclusivos para uma landing page especial denominada “Escolhas da Manu”. Além disso, ela atuará como afiliada no Programa de Afiliados do Mercado Livre, compartilhando sua expertise e influência para otimizar a criação de conteúdos pelos afiliados da plataforma.

“Moda sempre fez parte de quem eu sou”, diz Manu Gavassi. “Como Head Criativa de Moda do Mercado Livre, quero impulsionar a mensagem de que esta plataforma é um destino para todos os estilos, onde é possível encontrar uma mistura única de marcas e produtos acessíveis. Estou animada para colaborar e criar junto com eles.”

A chegada de Manu representa um marco estratégico para o Mercado Livre, que já conta com mais de 32 milhões de usuários navegando mensalmente pela seção de moda. Julia Rueff, Vice-Presidente de Marketplace do Mercado Livre, destaca: “Com seu estilo único e influência no cenário fashion, Manu Gavassi é uma verdadeira porta-voz da moda contemporânea. Sua habilidade em captar e influenciar tendências promete elevar o Mercado Livre a um novo patamar de referência no segmento.”

Este anúncio reflete a visão do Mercado Livre de atender à crescente demanda dos consumidores por uma oferta diversificada de moda.

Com mais de 1.500 lojas oficiais e um número significativo de vendedores, a categoria de moda na plataforma está preparada para se tornar um destino essencial para fashionistas em toda a América Latina.

Foto: Andy Santana / Brazil News

