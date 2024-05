Isabelle abre o jogo e fala sobre relação com Davi Brito fora do BBB 24 A ex-participante do BBB Isabelle foi a convidada do podcast Poddelas nesta quinta-feira, 22 de maio. Durante a conversa com as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a dançarina discutiu sua relação com Davi Brito e os ex-colegas de confinamento fora da casa mais vigiada do Brasil. Uma fã perguntou: “Qual amizade formada na casa […]O post Isabelle abre o jogo e fala sobre relação com Davi Brito fora do BBB 24 apareceu primeiro em EGOBrazil.

