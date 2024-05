Sertanejo fala de noitada em motel a trabalho com Maiara Victor Hugo, da dupla Diego & Victor Hugo, revelou em uma entrevista para o podcast Tem Base que uma vez visitou um motel com a cantora Maiara, da dupla Maiara & Maraisa. De acordo com ele, eles foram ao local a trabalho, acompanhados por uma equipe completa. De acordo com ele, a equipe permaneceu durante […]O post Sertanejo fala de noitada em motel a trabalho com Maiara apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Sertanejo fala de noitada em motel a trabalho com Maiara