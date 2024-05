Tiago Ghidotti Sabrina Sato marca presença no sorteio de desfiles do carnaval carioca de 2025

A renomada apresentadora Sabrina Sato , aos 43 anos de idade, já está deixando sua marca nos compromissos do carnaval de 2025. Recentemente, no Rio de Janeiro, Sato optou por um vestido azul ousado, em estilo lingerie, enquanto participava do sorteio da ordem dos desfiles.

Durante uma breve entrevista, a artista compartilhou que encontrou-se com seu parceiro, Nicolas Prattes , e correu contra o tempo para garantir sua presença no evento.

“Hoje de manhã, levei minha filha para a escola e logo em seguida me dirigi ao Rio de Janeiro. Vim para o samba acompanhar o sorteio das escolas de samba do Rio de Janeiro”, iniciou ela. “Mais tarde, estarei de volta a São Paulo para buscar minha filha na escola e passar um tempo com ela.

Ainda tive a oportunidade de encontrar e dar um beijo no Nicolas, agora no hotel. E é assim que as coisas acontecem, tudo se encaixa”, compartilhou Sato sobre sua agenda movimentada.

Sob o comando de Regina Casé e Milton Cunha , o evento foi aberto ao público, que pôde adquirir ingressos mediante doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de descobrir o momento em que sua escola de coração desfilará na Marquês de Sapucaí, o público presente também desfrutou de shows do grupo S.E.R., da roda de samba de Pretinho da Serrinha, do grupo Samba da Volta e da campeã Unidos do Viradouro.

