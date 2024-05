Murilo Huff e Gabi Versiani em clima de romance durante gravação em Goiânia Na noite de sexta-feira (23), Goiânia sediou um dos eventos mais esperados no universo da música sertaneja: a gravação do mais recente DVD “Imensidão” das irmãs Maiara e Maraisa. E, para a alegria e admiração dos admiradores, o sertanejo Murilo Huff estava presente com sua parceira, Gabi Versiani, em clima de romance. O par, que […]O post Murilo Huff e Gabi Versiani em clima de romance durante gravação em Goiânia apareceu primeiro em EGOBrazil.

Murilo Huff e Gabi Versiani em clima de romance durante gravação em Goiânia