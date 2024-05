Juliette surpreende e gravará música de Anitta no São JUão Na presente semana, Juliette estará filmando seu mais recente projeto audiovisual, intitulado “São JUão“. Nele, a artista irá reinterpretar diferentes sucessos tradicionais das festas juninas, juntamente com duas composições inéditas. Uma dessas músicas estava sendo ansiosamente aguardada pelos admiradores de Anitta. Isso porque a canção seria incluída no EP “Em Busca da Anitta Ideal”, divulgado […]O post Juliette surpreende e gravará música de Anitta no São JUão apareceu primeiro em EGOBrazil.

