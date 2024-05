Tiago Ghidotti Guilherme e Santiago gravam DVD histórico De 30 anos de Carreira no Espaço Unimed em SP

Em uma noite mágica e com a casa de shows Espaço Unimed , em São Paulo lotado, Guilherme e Santiago mostraram que além do sertanejo raiz, sertanejo pop, e também o universitário, a história de 30 anos de carreira bem sucedida, ficou registrada da melhor forma.

O DVD contou com palco emblemático, com projeções em 3D e um cenário que apresentou a grandiosidade da carreira. As participações de amigos também foram o ponto alto e nomes como Zezé Di Camargo e Luciano, Ana Castela, Jorge e Mateus, e Mari Fernandez .

As participações além de cantarem uma música inédita, também interpretaram um grande sucesso da dupla. Zezé Di Camargo e Luciano foram os primeiros a se apresentarem, cantando “Pra Não Lembrar de Mim” e a regravação de “Jogado na Rua”. Em seguida entrou a nova sensação do sertanejo feminino, Ana Castela que participou na música “Sigo Sofrendo” e a regravação de “Meia Noite e Meia”.

Jorge e Mateus conterrâneos da dupla de Goiás interpretaram ‘Pijama Amarelo’ e ‘Na Rua’- sucesso gravado em 1998 que ganhou uma roupagem diferente com a voz de Jorge e Mateus . Para fechar Mari Fernandez cantou lindamente “Tu Não Ama” e encerrou o DVD junto com Guilherme e Santiago em “Porque Brigamos”.

Para encerrar o DVD a dupla fez uma homenagem aos gaúchos que tanto estão sofrendo com as enchentes. Guilherme que escolheu o Rio Grande do Sul para morar já há cinco anos, se emocionou ao falar da destruição que as águas ocasionaram em tantas cidades.

Ao todo foram 10 inéditas e 10 regravações, dirigidas pelo diretor geral produtor musical Samuel Deolli que idealizou o DVD junto com Guilherme e Santiago. “Sensação que tenho agora é que mais um sonho foi realizado” – declarou Guilherme. E Santiago completou: “Olho pra trás e vejo que seguimos em busca do nosso sonho e deu certo”.

Foto: Rubens Cerqueira / Divulgação : Dagmar Alba / Espaco Unimed

