Susana Vieira luta contra câncer incurável que resiste a tratamentos tradicionais

A Leucemia de Células B Crônica (LBC), um tipo de doença que atinge a renomada atriz Susana Vieira , com 81 anos de idade, afeta as células linfoides maduras, as quais são responsáveis pela defesa imunológica e são produzidas na medula óssea. Segundo o hematologista Eduardo Paton, que lidera o time de transplante e terapia celular no Centro Oncológico Oncoclinicas, localizado em Belo Horizonte, essa é a explicação para o diagnóstico.

Durante sua participação no programa Fantástico da TV Globo , a atriz compartilhou que a condição de saúde que enfrenta não possui tratamento definitivo, no entanto, ressaltou que se encontra em um estado de tranquilidade. Na mesma ocasião, Susana relembrou ter sido diagnosticada com anemia hemolítica autoimune em 2015, e que recentemente voltou a falar sobre o assunto, o que gerou grande repercussão.

Em geral, essa enfermidade apresenta poucos sintomas, sendo mais comum em indivíduos mais velhos. Muitas vezes, esses pacientes não manifestam sintomas, pois a doença progride lentamente e não necessita de tratamento imediato.

Segundo o especialista em hemologia, é possível que o indivíduo permaneça por um longo período apenas monitorando a progressão do distúrbio. O tratamento entra em cena somente quando há uma deficiência na medula óssea para produzir glóbulos vermelhos e plaquetas, ou quando surgem tumores consideráveis no tórax, abdômen, especialmente na região do pescoço.

Segundo Alex Freire Sandes, médico especializado em hematologia do Grupo Fleury em São Paulo, a leucemia é detectada durante exames de rotina, principalmente por meio de um hemograma.

Quando a doença está em estágios avançados, os sintomas podem incluir fraqueza, fadiga, e sangramento do nariz e gengivas ao escovar os dentes.

Embora não seja tão comum quanto hipertensão ou diabetes, a leucemia é a forma mais prevalente dessa doença nos países ocidentais, ressalta o especialista.

