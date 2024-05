Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sem descendentes, para quem está destinada a herança milionária de Clodovil Hernandes?

Descubra os detalhes sobre a situação da fortuna deixada por Clodovil Hernandes , que era avaliada em R$ 4 milhões.

Após o falecimento de Clodovil Hernandes em 2009, não houve a nomeação de nenhum beneficiário para receber sua herança. Isso levanta dúvidas sobre o destino dos R$ 4 milhões deixados pelo conhecido apresentador da RedeTV !. Para esclarecer essa questão, acompanhe as próximas informações:

Em 15 anos desde o falecimento do renomado apresentador de televisão brasileiro, a quantia de R$ 3 milhões de seu legado já foi gasta. Essa situação decorre do fato de que, por não possuir descendentes, seus recursos foram destinados para saldar as dívidas existentes em seu nome, bem como para custear os honorários da advogada encarregada de administrar seus bens, Maria Hebe Pereira de Queiroz .

Atualmente, somente um milhão de reais sobrou da fortuna deixada por Clodovil . Todas as transações são autorizadas pelo Judiciário e o valor remanescente está depositado em três contas sob jurisdição judicial.

No ano anterior, Maria Hebe concedeu uma entrevista ao Splash , do UOL , abordando a questão dos bens do apresentador. Além disso, ela falou sobre a solicitação de transferência de R$ 1,5 milhão para seu escritório feita à Justiça: “Os honorários advocatícios referentes a um processo movido por Clodovil foram pagos. Esses honorários foram autorizados em 2013 e pagos em 2018 por decisão judicial, com acréscimo de juros e correção monetária durante o período mencionado”.

E continuou dizendo: “Eu consigo relaxar durante o sono. Não há ninguém capaz de delatar. Todas as contas são aprovadas de acordo com a lei. São analisadas pelo Ministério Público, contador e, em seguida, o juiz oficializa”.

Espírito de Clodovil faz aparição

Durante a última transmissão do podcast Fofocar Pod , apresentado por Anddreh Ponttez , um acontecimento inesperado surpreendeu a todos os ouvintes. A convidada especial, a sensitiva e vidente Tania Macedo , famosa por suas previsões sobre celebridades e debates sobre o mundo espiritual, revelou de forma surpreendente que o espírito do estilista Clodovil Hernandes se manifestou durante a live.

Depois de mencionar que o designer de moda não desejava que sua residência anterior fosse comercializada, Tania revela que Clodovil se manifestou quando o tema da mansão foi discutido. A sensitiva relata que o espírito desejava que outras pessoas desfrutassem de sua antiga casa:

“Ele encontra-se presente e tem sido bastante explícito em relação aos seus desejos, que é a doação com o intuito de beneficiar indivíduos. Quem está compartilhando todas essas informações é ele, não sou eu, ele está aqui. Imediatamente após mencionar o assunto da casa, ele se manifestou expondo todos esses detalhes. Ele ( Clodovil ) demonstra muita emoção, existe um local na residência onde ele guardou algo e foi retirado, deixando-o muito entristecido”, afirmou.

