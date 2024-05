Tiago Ghidotti Reconciliação em vista? Gracyanne Barbosa e Belo alimentam rumores de volta com post enigmático

Gracyanne Barbosa e Belo podem estar ensaiando uma reconciliação, pelo menos é isso que fãs do casal acreditam. A relação chegou ao fim, oficialmente, em abril, após rumores de traição por parte da influenciadora fitness, que já desmentiu o caso etraconjugal.

Ontem (20), Tirullipa compartilhou um vídeo com Gracyanne, aumentando suspeitas sobre uma eventual reconciliação. Na legenda, ele escreveu: “Depois de passar duas horas fofocando sobre o ex, é hora de me despedir da amiga sabendo que ela vai voltar para ele em breve.” Ao ver o post, Gracyanne respondeu com emojis rindo.

Adicionalmente, uma outra circunstância deixou admiradores do par perplexos. O fato é que Belo foi visto com uma aliança de casamento durante a participação no programa “Conversa com Bial”, transmitido na madrugada de segunda-feira.

Durante a entrevista, Belo não respondeu perguntas sobre o fim do relacionamento, o que deixou o público ainda mais intrigado. A participação do cantor no programa, junto com os outros membros do grupo “Soweto”, foi gravada em 28 de março, antes do término.

Gracyanne faz declarações.

Em 24 de abril, Gracyanne utilizou a ferramenta de perguntas no Instagram e se pronunciou em um vídeo pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com o cantor. Ela expressou seu arrependimento por não ter alimentado o amor diariamente, por não ter se esforçado todos os dias, por não ter evitado brigas constantes, por não ter prestado atenção e cuidado, lamentando não ter falado nos momentos em que se sentiu negligenciada ou invisível.

A pessoa que tem influência menciona que, por conta do próprio orgulho, não conseguia comunicar ao músico que ela estava se sentindo excluída. Adicionalmente, ela revela que se arrepende de não ter buscado ajuda de um profissional e ressalta que o término da relação não ocorreu por falta de amor.

Gracyanne refuta ter sido infiel a Belo. “Estávamos enfrentando uma fase difícil, praticamente vivendo separados, mas não tínhamos coragem de decidir quem deixaria a casa, como resolveríamos”, declarou naquele momento.

Nas redes sociais, Gracyanne afirmou que ela e Belo não fizeram nada por motivos de publicidade. “Eu sou sincera, falo até demais. Às vezes acabo respondendo tudo, como já fiz várias vezes, mas vou continuar sendo autêntica, pois é minha essência”, declarou.

Após o rompimento com Gracyanne Barbosa, Belo, com 50 anos, divulgou no dia 2 de maio novas músicas. Além de “Amor Discreto”, o cantor apresentou “Eu Transformo”, uma composição em parceria com Umberto Tavares, Jefferson Junior e Rodrigo Oliveira.

“‘Eu Transformo’ já está disponível! Minha mensagem aberta para todos. Eu pensava que não estava preparado, mas agora percebo que esta é minha missão. Comunicar por meio da música, expressar meus sentimentos utilizando minha voz”, declarou o artista em suas mídias sociais. Contudo, não há confirmação se a música foi composta antes ou depois do término do relacionamento.

A mais recente canção de Belo aborda o sentimento de saudades e de um amor que se desgastou com o decorrer dos dias, assim como Gracyanne mencionou em sua declaração inicial sobre o fim do relacionamento com o cantor.

