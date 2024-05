Novo reality show do SBT pode contar com Karol Conká e outros nomes marcantes da TV Após a conturbada saída de Karol Conká do Big Brother Brasil (BBB), a cantora pode estar se preparando para retornar às telinhas de uma forma inesperada. De acordo com informações do site Em Off, o diretor geral do SBT, Rubi Perez, sugeriu em um tuíte a possibilidade de Karol participar de um novo programa de […]O post Novo reality show do SBT pode contar com Karol Conká e outros nomes marcantes da TV apareceu primeiro em EGOBrazil.

