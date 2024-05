Tiago Ghidotti Micareta São Paulo: Ivete Sangalo é confirmada no line-up do festival!

A presença de Ivete Sangalo foi confirmada oficialmente como uma das atrações da Micareta São Paulo . A artista baiana está agendada para se apresentar no dia 30 de maio, quinta-feira, que coincide com o feriado de Corpus Christi . O evento, considerado o maior festival do Brasil direcionado para o público LGBTQIA+, acontecerá na Arena Pinheiros nos dias 30 e 31 de maio.

Além de Ivete, a grade de quinta-feira contará com shows de Solange Almeida, Gloria Groove, Alinne Rosa, Dennis Dj e É o Tchan . Na sexta-feira, 31, as atrações serão Claudia Leitte, Joelma e Pedro Sampaio . Joelma terá a participação especial do cantor Christian Chávez , vindo diretamente do México.

Os espetáculos ocorrerão tanto no palco quanto no trio elétrico. O público terá a oportunidade de curtir as apresentações no Circuito Total ou no espaço Lounge do Popline Chá da Alice .

O pacote do Circuito abrange a camiseta oficial, entrada garantida na área dos blocos, entrada no Lounge e participação na balada eletrônica. Enquanto isso, o bilhete do Lounge proporciona um ambiente exclusivo com vista privilegiada para o trio elétrico e palco, além de incluir o acesso à balada eletrônica.

Ambas as entradas permitem acesso ao Parque de Diversões situado na Arena Pinheiros .

Os bilhetes para a Micareta São Paulo 2024 já podem ser adquiridos através do site oficial do festival.

Fotos: Patrícia Devoraes e Andy Santana / Brazil News

O post Micareta São Paulo: Ivete Sangalo é confirmada no line-up do festival! apareceu primeiro em EGOBrazil .