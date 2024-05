Tiago Ghidotti Maisa Silva antecipa comemorações de seu aniversário de 22 anos em festa animada entre amigos

Na véspera de completar seus 22 anos, Maisa Silva já começou a celebração. A apresentadora e atriz compartilhou os bastidores de sua festa pré-aniversário na noite de terça-feira (21) em seu Instagram, revelando detalhes da animada comemoração entre amigos.

Em suas postagens, Maisa mostrou momentos da festa, que teve uma atmosfera de balada, com a presença de um DJ e uma decoração vibrante com muitos elementos em neon. A jovem estrela também exibiu o look escolhido para curtir a pista de dança e compartilhou sua empolgação com seus seguidores.

“O aniver é amanhã, mas estou comemorando hoje”, escreveu Maisa na legenda de uma das fotos, deixando claro que antecipou as festividades. Antes da festa, ela também mostrou os preparativos para o grande dia, incluindo a escolha da maquiagem, proporcionando aos fãs uma visão dos bastidores de sua celebração.

Em um momento descontraído, Maisa fez um comentário bem-humorado ao se preparar para a festa, dizendo: “A prima de vocês está pronta”, mostrando sua empolgação para a ocasião.

Com sua energia contagiante e estilo único, Maisa Silva demonstrou mais uma vez sua habilidade em celebrar a vida e compartilhar momentos especiais com seus amigos e seguidores nas redes sociais.

