Nesta quarta-feira, 22 de maio, ocorreu a coletiva de imprensa com Maiara e Maraisa, onde compartilharam detalhes empolgantes sobre a gravação do DVD que está agendada para amanhã, dia 23 de maio, durante sua apresentação na tão aguardada Pecuária de Goiânia, edição 2024. Intitulado como "iMEMsidão", o novo projeto de Maiara e Maraisa promete encantar os

Maiara e Maraisa revelam detalhes sobre a gravação do novo DVD na Pecuária de Goiânia