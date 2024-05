Tiago Ghidotti Junior Lima arrecada doações ao RS em evento de audição do novo álbum

Junior Lima está organizando uma audição solidária do álbum “Solo Vol. 2” para esta quarta-feira, 22 de maio, com o objetivo de arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. O evento terá lugar na casa de shows Audio, em São Paulo, com início às 21h.

O lançamento oficial do novo disco está marcado para quinta-feira, 23 de maio, e durante a audição, os fãs terão a oportunidade de ouvir as novas faixas antecipadamente, na presença do artista. Junior Lima também vai apresentar parte do repertório ao vivo, acompanhado de violão.

Os ingressos para o evento estão disponíveis em diferentes valores no site Ticket360. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Junior Lima revelou que a organização do evento foi feita às pressas, ressaltando a importância de agir rapidamente para ajudar.

Toda a receita líquida da bilheteria será destinada às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que atingiram 467 municípios e resultaram na perda de 161 vidas. Além disso, haverá pontos de coleta no local para receber doações de kits de higiene, fraldas e alimentos não perecíveis.

Fotos: Clayton Felizardo / Brazil News

O post Junior Lima arrecada doações ao RS em evento de audição do novo álbum apareceu primeiro em EGOBrazil .