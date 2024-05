Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Gustavo Mioto, João Gomes, Luan Pereira e Zé Neto e Cristiano são confirmados no Navio Ana Castela

A bota e o chapéu podem ser arrumados, pois o “ Navio Ana Castela ” está chegando! O evento, agendado para ocorrer no MSC Seaview de 9 a 12 de janeiro de 2025, já tem uma lista de artistas famosos confirmados.

Além da intérprete de hits como ‘Nossa Imagem’, ‘Estouro’, ‘Dia de Movimento’ e outras canções populares, também subirão ao palco Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, João Gomes, Luan Pereira, Eduardo Costa e demais artistas que ainda não foram anunciados oficialmente.

Em uma live em sua página oficial no Instagram, a fazendeira revelou os convidados criteriosamente escolhidos e demonstrou a animação em fazer parte desse momento ao lado da PromoAção , a líder global em viagens de cruzeiro temáticos.

Estou muito feliz e animada, todos os amigos têm um grande valor para mim e estou confiante de que teremos uma celebração incrível. Vamos embarcar em um cruzeiro para desfrutar, admirar o amanhecer e esquecer das aflições do dia a dia. Será diversão garantida para toda a família. Estou preparada para cantar, dançar e aproveitar ao máximo, espero contar com a presença de todos vocês em janeiro”.

Ao longo de três dias de festa, o ‘Passeio Marítimo Maria Castela: Aventura com a companhia de animais no mar’ proporcionará diversas alternativas de diversão para indivíduos de todas as faixas etárias, shows musicais diários e uma diversidade de atividades em todas as áreas do navio.

Mais de cinco mil pessoas terão a chance de aproveitar uma experiência em um estabelecimento de entretenimento em tamanho real, um ambiente de apresentação com equipamentos de última geração, um espaço para dançar, um local para jogos de azar, um parque aquático interativo com vários andares e um percurso de aventura, além das áreas animadas para as crianças. As cabines já estão sendo comercializadas no site da PromoAção e todas as novidades sobre o cruzeiro da boiadeira podem ser acompanhadas diretamente nas mídias sociais da embarcação.

