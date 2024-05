Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada “Em um gesto de amor que aqueceu os corações dos seguidores, a filha de Carla Perez e Xanddy, do grupo É o Tchan, foi surpreendida com uma bela homenagem de sua namorada no Instagram. Através de uma publicação delicada e cheia de afeto, a parceira dedicou palavras doces e compartilhou momentos especiais ao lado da […]O post Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada