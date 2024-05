Faustão celebra saúde do filho em festa de aniversário após transplante O famoso apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, apareceu em público pela primeira vez após ter passado 47 dias hospitalizado. Ele marcou presença na festa surpresa de 18 anos de seu filho mais novo, Rodrigo, e tirou uma foto ao lado da família reunida. Fausto Silva esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, […]O post Faustão celebra saúde do filho em festa de aniversário após transplante apareceu primeiro em EGOBrazil.

