Tiago Ghidotti Christian Chávez, do RBD, é recebido por multidão de fãs no Brasil

O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi palco de grande agitação na manhã desta quarta (22) com a chegada de Christian Chávez , integrante do icônico grupo mexicano RBD . O cantor e ator foi recebido por uma multidão de fãs entusiasmados que aguardavam ansiosamente para vê-lo de perto logo pela manhã.

Logo após desembarcar, Christian foi cercado por admiradores que gritavam seu nome e exibiam cartazes com mensagens de carinho. Sempre simpático, o artista fez questão de atender o maior número possível de fãs, distribuindo autógrafos e posando para selfies. “É sempre emocionante sentir esse carinho dos fãs brasileiros. Eles são incríveis e fazem com que cada visita ao Brasil seja especial”, comentou Christian .

O artista está no Brasil para uma série de compromissos promocionais, incluindo entrevistas e participações em programas de televisão.

A agenda faz parte das atividades relacionadas à turnê de reunião do RBD , que tem atraído atenção internacional e promete reviver a febre do grupo que marcou uma geração com suas músicas e a novela “Rebelde”.

Os fãs do RBD , conhecidos por sua lealdade e paixão, não economizaram na recepção calorosa, mostrando que a chama do grupo ainda está acesa mesmo após anos do fim da formação original.

Alguns admiradores chegaram a passar a noite no aeroporto para garantir um bom lugar e a chance de um momento ao lado do ídolo.

A chegada de Christian Chávez marca o início de uma semana cheia de eventos para os fãs do RBD no Brasil, prometendo muita emoção e nostalgia. A expectativa é que o cantor e seus colegas de banda tragam de volta toda a magia que consagrou o grupo no cenário musical internacional.

Fotos: Andy Santana / Brazil News

