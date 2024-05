Carlinhos Maia quebra padrões em rádio evangélica ao se exibir com o marido no banheiro Aos 32 anos, Carlinhos Maia compartilhou uma parte íntima de sua história de amor com Lucas Guimarães, de 30 anos, revelando que no início de seu relacionamento, eles tiveram um momento especial no banheiro de uma estação de rádio religiosa. Maia explicou que ele e Guimarães apresentavam juntos um programa de rádio com foco principalmente […]O post Carlinhos Maia quebra padrões em rádio evangélica ao se exibir com o marido no banheiro apareceu primeiro em EGOBrazil.

Carlinhos Maia quebra padrões em rádio evangélica ao se exibir com o marido no banheiro