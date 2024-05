Biah Rodrigues e Sorocaba celebram o aniversário do filho Theo com uma Festa Temática do Sonic A influenciadora Biah Rodrigues e o renomado cantor Sorocaba compartilharam momentos especiais do aniversário de quatro anos de seu primogênito, Theo. Em uma festa encantadora com o tema Sonic, o filho do casal brilhou intensamente ao lado de amigos e familiares. O evento, realizado na terça-feira, 17 de maio, foi marcado por uma atmosfera de […]O post Biah Rodrigues e Sorocaba celebram o aniversário do filho Theo com uma Festa Temática do Sonic apareceu primeiro em EGOBrazil.

