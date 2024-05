Tiago Ghidotti Bar do Araújo é a nova experiência musical de Felipe Araújo disponível nas Plataformas Digitais

Felipe Araújo apresenta “Bar do Araújo”, em todas as plataformas digitais de áudio a partir desta quinta-feira, dia 23 de maio, às 21h, e na sexta-feira, dia 24, às 11h pelo Youtube.

Gravado em Goiânia, este aguardado trabalho promete encantar o público com uma seleção de faixas que chegam para evidenciar a versatilidade de Felipe Araújo .

“ Bar do Araújo ” conta com a regravação de renomados compositores da música sertaneja, trazendo uma mistura com nova roupagem de grandes clássicos.

“O ‘Bar do Araújo’ foi criado pensando naquele que gosta de reunir amigos para curtir aquela boa moda e contar resenha”, afirma Felipe.

Este lançamento marca mais um capítulo significativo na carreira de Felipe Araújo , consolidando o seu nome entre os grandes artistas do cenário sertanejo.

Com “ Bar do Araújo “, ele convida todos os seus fãs a embarcarem nesse túnel do tempo.

Foto: Divulgação – Karine / Caldi

O post Bar do Araújo é a nova experiência musical de Felipe Araújo disponível nas Plataformas Digitais apareceu primeiro em EGOBrazil .