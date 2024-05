Atriz Letícia Sabatella revela sua ligação especial com o autismo A artista Leticia Sabatella, com 53 anos de idade, abordou sua condição de autismo, diagnosticada apenas em setembro do ano anterior. Durante sua participação no programa “Sem Censura” (TV Brasil), no último dia 20, ela revelou que os indícios foram notados desde a sua infância. “Na época da minha infância, eu passava quase todo o […]O post Atriz Letícia Sabatella revela sua ligação especial com o autismo apareceu primeiro em EGOBrazil.

Atriz Letícia Sabatella revela sua ligação especial com o autismo