Andressa Urach diz que está tentando engravidar do namorado ator pornô Andressa Urach apareceu nas redes sociais para dar uma grande revelação. A ex-miss Bumbum de 36 anos revelou o desejo de ter seu terceiro filho, desta vez com seu atual namorado, Lucas Matheus. “Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar a tentar um neném”, publicou a musa em Story no Instagram. Tanto Andressa como Lucas […]O post Andressa Urach diz que está tentando engravidar do namorado ator pornô apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Andressa Urach diz que está tentando engravidar do namorado ator pornô