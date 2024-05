Tiago Ghidotti Wesley Safadão anuncia gravação solidária em Fortaleza

Wesley Safadão prepara show especial. Na próxima quinta-feira, 30 de maio, o cantor se reúne com fãs para a gravação de um novo projeto. Trata-se de um CD promocional, com músicas inéditas.

A “ Gravação Solidária ”, acontece no Iguatemi Hall , nova casa de show localizada no estacionamento do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, e arrecadará doações destinadas às vítimas da catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul .

Os ingressos foram divididos em setores, e cada um terá uma maneira de ajudar. Para ter acesso ao Front Solidário basta ir ao local do evento, a partir das 9 horas do dia 22, e trocar 2 latas de leite em pó por um ingresso. *Os ingressos são limitados e será permitida apenas uma troca por CPF.

O fã que desejar assistir ao show do Lounge, além de doar as 2 latas de leite em pó, deverá adquirir o ingresso através do site Virtual Ticket ou presencialmente na bilheteria do Iguatemi Hall . Há ainda o camarote, que será um espaço privativo com venda exclusiva através do número (85) 98554-6730.

“Aqui a gente fica o tempo todo pensando o que podemos fazer e como podemos ajudar o próximo. Temos o WSolidario , que a Thyane cuida com muita dedicação junto de um time totalmente engajado, e é através dele que faremos essas doações”, disse WS .

O repertório está sendo escolhido a dedo e contará com músicas inéditas, como “Novinha Não Chora”, parceria com Felipe Amorim , e algumas regravações no ritmo do forró.

“Estou ansioso para essa gravação, farei como nos velhos tempos, com as mesas próximas ao palco e muito forró,” completa Safadão .

O post Wesley Safadão anuncia gravação solidária em Fortaleza apareceu primeiro em EGOBrazil .