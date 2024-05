Tiago Ghidotti Simone Mendes bate recorde de público de Barbacena (MG) em apresentação na cidade

Cantora Simone Mendes se apresentou neste sábado e realizou feito histórico ao quebrar marca estabelecida em 2023

Conhecida por quebrar recordes e realizar feitos históricos, Simone Mendes realizou mais um neste final de semana. A cantora bateu o recorde de público para um show da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, no sábado, recorde este que tinha sido estabelecido em 2023.

O público cantou a plenos pulmões todas as músicas do setlist apresentado pela cantora durante o show na cidade, incluindo os sucessos, como “Dois Tristes” e “Erro Gostoso”. As duas canções ao lado de “Beleza Ignorante” e “Dois Fugitivos”, fazem a artista ter 4 músicas no Top 200 do Spotify, com “Dois Tristes” figurando na 7° posição da plataforma.

A carreira de Simone Mendes é marcada pela conexão com o público. Em 2023, a artista tornou-se a cantora mais premiada do ano, além de uma das vozes mais ouvidas do Brasil. Com quase 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a artista já ultrapassa a marca de 5 milhões de inscritos no YouTube, onde acumula mais de 640 milhões de acessos.

Foto: Geovani Moreira / EGOBrazil

