Marcos e Belutti fazem show de 15 anos de carreira no Espaço Hall A dupla queridinha de todo o país dessa vez chega ao Rio de Janeiro para comemorar os seus 15 anos de história. Marcos e Belutti se apresentam em uma das maiores casas da capital carioca, o Espaço Hall, neste sábado (25) para cantar e animar com seus grandes sucessos, além dos últimos lançamentos do álbum que […]O post Marcos e Belutti fazem show de 15 anos de carreira no Espaço Hall apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Marcos e Belutti fazem show de 15 anos de carreira no Espaço Hall