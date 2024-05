Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Luciano Camargo arrasa em pré-estreia de clipe ao lado da esposa

Hoje, terça-feira, dia 21 de maio, aconteceu a estreia antecipada do vídeo musical “Solo Fecundo”, interpretado por Luciano Camargo , no cinema UCI do Barra Shopping, localizado no Rio de Janeiro. Luciano Camargo compareceu ao evento ao lado de sua esposa, Flávia Camargo , posando juntos para os fotógrafos presente.

A ocasião foi marcada pela estreia do cantor sertanejo no cenário gospel . De acordo com o próprio artista, ele está respondendo ao chamado divino para compartilhar sua mensagem de fé e esperança através da música.

Com uma trajetória bem-sucedida na indústria musical do Brasil, Luciano Camargo está pronto para impressionar seus seguidores e apoiadores com sua nova empreitada no universo gospel.

O objetivo é juntar não só os fãs e jornalistas, mas também pastores evangélicos para um momento de comunhão e propagação do evangelho, comemorando juntos essa fase inovadora em sua trajetória.

O lançamento antecipado do vídeo musical “Solo Fértil” foi dirigido por Hugo Pessoa.

Foto: Roberto Filho/Brazil News

