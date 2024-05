Descubra o valor do aluguel da nova casa de Juliette ao lado de Xuxa Juliette mudou-se para um novo lar. A artista agora reside em um luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ex-participante do BBB também tem como vizinha ninguém menos que Xuxa Meneghel. Foi inesperado para muitos descobrir que a influenciadora decidiu não adquirir a propriedade. A escolha de alugar a casa foi […]O post Descubra o valor do aluguel da nova casa de Juliette ao lado de Xuxa apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Descubra o valor do aluguel da nova casa de Juliette ao lado de Xuxa