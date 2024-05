Tiago Ghidotti Angélica anuncia parceria com Eliana e Xuxa em novo programa: “Juntas somos imbatíveis!

Angélica falou abertamente sobre os rumores de uma potencial parceria com Xuxa e Eliana no programa “Saia Justa”, exibido no canal GNT .

Durante uma entrevista reveladora concedida ao portal “ CARAS Brasil “, a comunicadora mencionou essa hipótese. Além disso, ela analisou o estágio atual de desenvolvimento de cada uma em suas trajetórias profissionais, fator que poderia impactar uma eventual colaboração.

Angélica demonstrou interesse em trabalhar em conjunto com Eliana e Xuxa . Ela afirmou que, apesar de ser uma proposta atraente, ainda não há planos definitivos. No entanto, ela admitiu que uma colaboração entre as três seria promissora, mas ressaltou a importância dos projetos individuais.

Angélica afirmou que, mesmo sem um programa fixo planejado, existe a possibilidade de uma participação especial com as três. Ela também mencionou a possibilidade de criar um programa conjunto ou projeto especial em parceria com Eliana e Xuxa , demonstrando interesse na colaboração.

Angélica comentou que Eliana está passando por um desenvolvimento natural que lembra o período de amadurecimento que ela e Xuxa já enfrentaram em suas trajetórias profissionais.

Também mencionou a importância da interação nas mídias sociais e o respaldo dos admiradores à parceria entre as três anfitriãs, concordando que a presença delas em conjunto em um empreendimento seria impactante.

Por último, Angélica mencionou a competição na mídia entre ela e Xuxa no passado, enfatizando que as pessoas comentavam bastante sobre o assunto, o que causou bastante repercussão naquela época.

O post Angélica anuncia parceria com Eliana e Xuxa em novo programa: “Juntas somos imbatíveis! apareceu primeiro em EGOBrazil .