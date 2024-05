Ana Castela posta música em parceria com Loubet Gratidão é para os nobres. Hoje, pela manhã, Ana Castela surgiu feliz, cantando e dançando ao som de “O Que Acontece na Roça, Fica na Roça”, música de Loubet em parceria com a cantora. Vale ressaltar que o músico sul-mato-grossense foi quem descobriu a artista. O primeiro viral de Ana Castela foi um cover de […]O post Ana Castela posta música em parceria com Loubet apareceu primeiro em EGOBrazil.

Ana Castela posta música em parceria com Loubet