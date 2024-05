Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Xamã surpreende ao ser dono de mansão de luxo com detalhes incríveis

Atualmente interpretando o personagem Damião na nova versão de Renascer, o ator Xamã compartilha sua residência apenas com seus dois cães, Ragna (um american bully) e Amora (uma dobermann), e revelou particularidades da propriedade ao jornal Extra.

Quando mencionou sobre sua residência, o artista confessou ter o desejo de possuir uma moradia espaçosa, contudo, o que era tido como grande naquela época parecia ser pequeno demais. Devido ao intenso trabalho nos últimos anos, tornou-se desafiador desfrutar do lugar como esperava.

“Na sala de cinema da minha casa, tenho um estúdio onde passo a maior parte do tempo. No andar de cima, com varanda e mesa de sinuca, costumamos nos reunir para bater papo e ouvir samba. Nos fins de semana, minha família sempre está presente. Minhas filhas, suas mães, minha mãe… Qualquer motivo é motivo para comemorar. Seja um aniversário, seja um jogo do Fluminense”, compartilhou o homem de 34 anos.

Xamã expõe local favorito de mansão no Rio

Do terraço da residência luxuosa, o intérprete da emissora Globo, que tem se destacado em cenas emocionantes ao lado da atriz Sophie Charlotte, pode apreciar a paisagem da ilha da Gigoia, um local na região oeste do Rio de Janeiro que é rodeado por belas paisagens naturais.

O Xamã, reconhecido como um dos destaques do rap brasileiro, decidiu adicionar uma banheira de hidromassagem próxima à piscina e construir uma sauna para desfrutar de momentos relaxantes. Além disso, a propriedade possui uma academia e os espaços preferidos do rapper, que são a sala de cinema e o estúdio de música.

“A residência possui uma atmosfera altamente criativa. Conta com um estúdio localizado no centro da área de entretenimento. É o espaço que costumo visitar com mais frequência, seja para assistir filmes ou para fazer ensaios”, argumentou.

