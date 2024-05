Tiago Ghidotti Sidney Magal surpreende fãs ao aparecer ao lado da esposa em evento

O famoso cantor Sidney Magal é uma referência na indústria musical brasileira, porém sua vida particular é mantida com discrição. Raramente é flagrado em compromissos públicos ao lado de sua esposa, Magali West . Contudo, ele quebrou essa rotina na última segunda-feira, 20, ao comparecer acompanhado da amada na exibição especial do filme “Meu Sangue Ferve Por Você”, na cidade de São Paulo.

Durante o evento, eles demonstraram muita simpatia e romantismo ao serem capturados juntos pelas lentes. Posaram juntos e até trocaram carinhos diante das câmeras.

Sidney e Magali se encontraram no ano de 1979, quando ele atuava como jurado e ela participava do concurso A Mais Bela Estudante de Salvador. Naquela época, ele contava com 29 anos de idade e ela com apenas 16 anos. O amor entre os dois foi imediato e resultou em um casamento no ano seguinte, em 1980.

Durante sua participação no programa Roda Viva, Magal revelou que afirmou à ela que eles se casariam e teriam filhos antes mesmo de trocarem o primeiro beijo. “Essas palavras foram ditas no dia seguinte ao nosso primeiro encontro.

Não tínhamos conversado, não sabia nada sobre ela, não tínhamos nos beijado, não havia acontecido absolutamente nada entre nós. E eu compartilhei esses sentimentos com ela sinceramente e emocionado”, recordou.

Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

