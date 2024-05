Tiago Ghidotti Murilo Huff convida Camila Moura ao palco de show e homenageia influenciadora

Na noite do último sábado (18), Murilo Huff convidou Camila Moura para subir ao palco de seu show em Curvelo . O cantor dedicou a música “Dedo do Meio”, para a professora e influenciadora, que se tornou um hino de superação para ela.

Durante o momento, o artista fez questão de enaltecer Camila e sua força. “Ela é um exemplo de superação, com certeza, assim como muitas mulheres que estão aqui hoje. [Camila] postou essa música no seu Instagram e uma galera conheceu através dela. Quero te agradecer aqui. Muito obrigado. Tá no fundo do meu coração”, disse.

“No camarim, você me falou que essa música foi um divisor de águas na sua vida e fico muito feliz em poder fazer parte desse momento. Espero poder inspirar outras mulheres também a superar algum babaca que fez você sofrer em algum momento da sua vida”, completou o cantor.

Nas redes sociais, onde é acompanhada por mais de 3 milhões de pessoas, a influenciadora agradeceu ao artista pelo momento. “Obrigada pelo convite e por me proporcionar um momento tão especial.

E sim, a superação veio”, escreveu. “Encontro de milhões com o dono do hit! Obrigada por me receber com muito amor e carinho, Murilo . Essa música virou a chave da minha história!”, declarou.

