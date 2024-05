Tiago Ghidotti MC Ryan SP ostenta e ‘namora’ carro de luxo avaliado em R$ 5 milhões

Proprietário de uma coleção impressionante de carros de luxo, MC Ryan SP fez uma visita a uma concessionária de veículos de alto padrão nesta segunda-feira (20). Seu olhar foi capturado pela imponente Lamborghini Huracán STO, cujo valor pode chegar a até R$ 5 milhões. Apesar de ter experimentado o conforto do banco do motorista, o músico optou por não adquirir o veículo naquele momento. Este modelo incrível é capaz de alcançar 310 km/h e atingir os 100 km/h em meros 3 segundos.

O funkeiro compartilhou que sua intenção não era fazer uma compra naquele instante. “Não estou comprando, apenas vim dar uma olhada. Observar não custa nada. Visualize seus sonhos”, expressou o cantor na legenda da postagem.

Conhecido como o “rei da revoada”, MC Ryan SP é conhecido por sua coleção extravagante de carros, que inclui uma Ferrari Roma, avaliada em até R$ 5 milhões no Brasil, uma Lamborghini Huracán Perfomate, que custa aproximadamente R$ 4 milhões, uma rara Lamborghini Aventador roxa, avaliada em quase R$ 4 milhões, uma Porsche 911 Carrera, com valor em torno de R$ 900 mil, uma Ferrari 458, custando quase R$ 3 milhões, e uma imponente Lamborghini Urus, com preço variando entre R$ 3,9 e R$ 4,3 milhões.

Recentemente, ele foi parado pela Polícia Federal em São Paulo enquanto dirigia sua Ferrari. Posteriormente, ele esclareceu o incidente: “Foi apenas uma abordagem de rotina, pessoal. Meu carro constava com uma cor [na documentação] e estava outra. Nada mais!”.

Foto: Reprodução/Instagram

O post MC Ryan SP ostenta e ‘namora’ carro de luxo avaliado em R$ 5 milhões apareceu primeiro em EGOBrazil .