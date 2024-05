Marcus Lehman Kevinho celebra recuperação da mãe e anuncia retorno à música em parceria com Gustavo Mioto

O cantor Kevinho, aos 25 anos, emocionou seus fãs ao compartilhar nas redes sociais o progresso da saúde de sua mãe, Sueli, que enfrenta bravamente o câncer de mama. Após uma pausa em sua carreira para se dedicar aos cuidados com a matriarca, Kevinho voltou a público com uma mensagem de gratidão pelas orações dos fãs e com emocionantes novidades sobre sua vida e carreira.

Em uma mensagem carregada de emoção, o artista expressou sua gratidão pela recuperação de sua mãe, destacando a importância do apoio dos seguidores durante esse período desafiador. Kevinho revelou que, graças ao tratamento e às orações, sua mãe está progredindo positivamente na luta contra a doença, trazendo alívio e esperança para a família e os fãs.

Além disso, o cantor anunciou seu retorno à música com um projeto especial: uma colaboração com o renomado artista Gustavo Mioto. A nova música, intitulada “Bloqueado”, promete emocionar e inspirar os fãs com sua melodia envolvente e letras marcantes.

Essa parceria entre Kevinho e Gustavo Mioto promete ser um sucesso, unindo talentos e estilos musicais para criar uma experiência única para o público.

Este anúncio não apenas marca um momento de celebração pela recuperação da mãe de Kevinho, mas também representa uma nova fase de sucesso e inspiração em sua carreira.

Com sua força e determinação, Kevinho continua a emocionar e inspirar seus fãs, mostrando que é possível superar desafios e alcançar grandes feitos. Agora, com “Bloqueado”, ele promete conquistar ainda mais corações e fazer história na música brasileira.

