Henrique & Juliano elevam o nível do entretenimento ao levarem os cachorros de Nattan para Palmas No última final de semana, um encontro descontraído na casa do cantor Nattan terminou de forma inusitada. A dupla sertaneja Henrique & Juliano, conhecida por seu bom humor e brincadeiras, resolveu pregar uma peça no anfitrião. Após um dia inteiro de churrasco e muita música, Nattanzinho acabou pegando no sono, exausto pela diversão. Aproveitando o momento, Henrique […]O post Henrique & Juliano elevam o nível do entretenimento ao levarem os cachorros de Nattan para Palmas apareceu primeiro em EGOBrazil.

