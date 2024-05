Tiago Ghidotti Gloria Groove envia avião para as praias do Rio de Janeiro e confirma primeiro single

Aeronave com anúncio passou pelas praias do Recreio, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme

Lançamento nas alturas! Já estourada nas redes sociais e destaque na trend no TikTok, a faixa “Nosso Primeiro Beijo”, do novo projeto de Gloria Groove “Serenata da GG”, foi confirmada como primeira música de trabalho do novo álbum da artista. A novidade foi anunciada na manhã deste domingo (19), através de um avião com faixa nas praias do Recreio, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme, no Rio de Janeiro e, promete chegar às plataformas ainda este mês.

“Nosso Primeiro Beijo”, se tornou trend no TikTok com os usuários criando vídeos a partir do áudio de fãs que filmaram a música durante a gravação no Rio de Janeiro. Os conteúdos criados a partir da música pelos fãs já ultrapassam a marca de 1600 vídeos, com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok.

Primeiro projeto de pagode da carreira de Gloria, “Serenata da GG” conta com músicas inéditas, regravações de canções de Gloria Groove em versões de pagode, além de clássicos da música brasileira, e a participação de Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Menos é Mais, Sampa Crew, Ana Carolina e Belo.

O post Gloria Groove envia avião para as praias do Rio de Janeiro e confirma primeiro single apareceu primeiro em EGOBrazil .