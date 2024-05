Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Embarque Garantido: Zezé Di Camargo anuncia primeiro navio temático

Com êxitos que atravessam diferentes gerações e detentor de uma das vozes mais distintas do país, Zezé Di Camargo revela o primeiro evento em seu próprio navio, intitulado ‘ Cruzando com Companheiros ‘. Em colaboração com a PromoAção – principal organizadora de cruzeiros temáticos a nível global, a memorável jornada já está agendada e ocorrerá de 16 a 19 de novembro.

Expandindo seu projeto individual para o ambiente marítimo, na setlist estarão presentes canções como ‘Desvalorizaram’, ‘Rochas’ e ‘Será Necessário Consumir Uma’.

Adicionalmente, Zezé reunirá renomados artistas do cenário musical brasileiro que integrarão uma programação de alto nível. As atrações serão divulgadas em breve. Contudo, já é possível adiantar que diversos hits serão entoados com entusiasmo no meio do mar, proporcionando momentos memoráveis para os aventureiros.

O início do passeio marítimo será no Porto de Santos, onde os viajantes embarcarão no luxuoso navio MSC Seaview , equipado com tecnologia avançada e design moderno.

Durante a viagem, os hóspedes poderão aproveitar a variedade de entretenimento, como apresentações musicais e de Stand Up, e ter acesso a diversas opções de lazer, como piscinas, 19 bares e lounges, teatro de última geração, discoteca, cassino, pista de boliche e muito mais. Os quartos oferecem segurança e comodidade, com camas de solteiro e de casal, armário, minibar, ar-condicionado e banheiro privativo.

Com muita nostalgia e sentimentos, o apresentador também trará de volta sucessos como ‘Meu Universo é Você’, ‘Para Não Lembrar de Ti’, ‘Será que Sentiu Falta’, ‘Ideal de Amor’ e diversas outras músicas.

Os espectadores poderão desfrutar de espetáculos imperdíveis em um navio, durante quatro dias de comemoração e 96 horas de alegria com o cantor sertanejo e seus convidados.

As reservas das cabines já estão abertas no portal da PromoAção .

