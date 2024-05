Tiago Ghidotti Eliana causa polêmica ao negar apoio humanitário ao Rio Grande do Sul

Conforme relatado pelo jornal Folha de São Paulo , a comunicadora do SBT , Eliana, recebeu um convite para integrar um evento beneficente em apoio ao Rio Grande do Sul , durante o lançamento organizado pelo Grupo Silvio Santos , que conta com a presença de Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, Celsio Portiolli e outros.

Contudo, o que tem surpreendido os usuários da internet e gerado muitas críticas à apresentadora, é o fato de que Eliana teria declinado o convite para participar do programa. Estamos falando da edição comemorativa do Domingo Legal , que foi transmitida neste domingo (19). A ausência de Eliana foi vista pelos internautas como uma falta de respeito com o público do RS.

Ainda não se sabe ao certo quais são os motivos, mas é importante destacar que Eliana está se afastando da emissora há algum tempo e a sua saída do SBT já estava planejada, com o último programa agendado para o dia 12 de junho. De acordo com a Folha , a previsão inicial é que o episódio gravado seja transmitido somente em 30 do mesmo mês.

É essencial salientar que Eliana realizou uma generosa doação para ajudar a comunidade impactada pelas situações de emergência causadas pela enchente no Rio Grande do Sul .

“Ofereço todo o meu apoio às famílias do Rio Grande do Sul . A batalha ainda está longe de acabar e acredito que o Brasil se unirá ainda mais para auxiliar o povo gaúcho a superar essa tragédia”, declarou a apresentadora.

O post Eliana causa polêmica ao negar apoio humanitário ao Rio Grande do Sul apareceu primeiro em EGOBrazil .