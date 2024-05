Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Atração do Rock in Rio, Luan Santana revela interesse em ser tema de enredo de escola de samba

No dia 11 de agosto, Luan Santana fez uma apresentação especial para os fãs do Rio de Janeiro na famosa Praça da Apoteose. Antes de animar a plateia com mais uma edição do Luan City Festival, que teve como objetivo arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, o cantor expressou a vontade de ser o tema de um enredo de escola de samba. O show aconteceu no mesmo local onde todos os anos ocorre o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio durante o Carnaval.

Durante uma entrevista coletiva, o artista de música sertaneja revelou que estaria interessado em ser homenageado em um enredo de escola de samba durante o carnaval. Ele recordou, com nostalgia, a sua primeira experiência desfilando na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em 2011.

Naquela ocasião, ao estabelecer sua reputação na cena musical brasileira, Luan apareceu caracterizado como um peão de rodeio em um dos carros alegóricos durante o desfile da Grande Rio. Ele demonstrou estar animado para participar do seu primeiro Carnaval na cidade, apesar de não saber sambar. Posteriormente, o cantor retornou à Sapucaí algumas vezes, porém apenas para se apresentar em camarotes.

Em setembro do próximo ano, no dia 21, Luan terá sua primeira apresentação no Rock in Rio. Essa é uma das metas de Roberto Medina, fundador do festival, para esta nova edição, quando o cantor representará o estilo sertanejo no line-up do evento.

Durante o evento intitulado “Dia do Brasil”, que destacará a diversidade e talento da música nacional, Luan subirá ao Palco Mundo para apresentar o especial “Eternamente Sertanejo”. Além dele, outros artistas do gênero, como Chitãozinho, Xororó, a Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior e Simone Mendes, também estarão presentes.

Fotos: Eryck Fotografo @eryckpatryck_ftg

