Toda de rosa, Pabllo Vittar se apresenta na Virada Cultural no Vale do Anhangabaú

Na madrugada deste domingo (19), o Vale do Anhangabaú foi palco de um dos shows mais aguardados da Virada Cultural: Pabllo Vittar , em um look completamente rosa, encantou o público com sua performance enérgica e carismática. O evento, que é um dos maiores festivais culturais do Brasil, trouxe uma programação diversificada e acessível, celebrando a arte e a cultura em várias regiões de São Paulo.

Pabllo Vittar subiu ao palco por volta das 2h da manhã, vestindo um conjunto rosa vibrante que refletia tanto sua personalidade quanto seu compromisso com a moda. A escolha do figurino foi um aceno às cores vibrantes que marcaram sua carreira e performances anteriores. Durante o show, Pabllo apresentou grandes sucessos como “K.O.”, “Corpo Sensual” e “Amor de Que”, levando os fãs ao delírio.

A multidão, que lotava o Vale do Anhangabaú, mostrou toda sua energia e entusiasmo, cantando junto e dançando sem parar. O show de Pabllo Vittar foi um dos destaques da Virada Cultural, evidenciando a força da música pop e a importância da representatividade na cultura brasileira.

Além de Pabllo, a Virada Cultural contou com uma programação extensa, com atrações que iam desde shows de música, peças de teatro, danças, até exposições de arte e atividades interativas. O evento, que se estende por 24 horas, promoveu uma verdadeira maratona cultural, acessível a todos os públicos e idades.

Pabllo Vittar, conhecida por seu talento e ativismo, mais uma vez mostrou porque é uma das artistas mais queridas e influentes do Brasil. Sua apresentação na Virada Cultural não só celebrou a música e a dança, mas também reforçou mensagens de inclusão, amor e diversidade.

Com uma produção impecável e um público vibrante, a madrugada de domingo no Vale do Anhangabaú foi inesquecível, reafirmando a importância da Virada Cultural como um evento central no calendário cultural de São Paulo e uma plataforma vital para artistas de todas as vertentes.

Fotos: Patrícia Devoraes / Brazil News

