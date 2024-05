Tata Werneck desmente boatos sobre crise no relacionamento com Rafael Vitti A comediante e atriz Tata Werneck, 40 anos, negou os rumores sobre possíveis problemas em seu relacionamento com Rafael Vitti, 28 anos. Respondendo a um seguidor, Tata assegurou que os dois seguem firmes e unidos, desde 2017, e que preferem manter a discrição sobre a relação nas redes sociais. Tata compartilhou que possuem um combinado […]O post Tata Werneck desmente boatos sobre crise no relacionamento com Rafael Vitti apareceu primeiro em EGOBrazil.

