Manu Gavassi anuncia noivado com Jullio Reis e mostra as alianças Hoje, domingo, Manu Gavassi compartilhou em suas redes sociais a notícia de que irá se casar com Jullio Reis. Os dois estão em um relacionamento há 3 anos e decidiram ficar noivos. Na rede social Instagram, a ex-participante do programa Big Brother Brasil compartilhou uma sessão de fotos do casal exibindo as alianças de noivado. […]O post Manu Gavassi anuncia noivado com Jullio Reis e mostra as alianças apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Manu Gavassi anuncia noivado com Jullio Reis e mostra as alianças