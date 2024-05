Maiara e Maraisa fecham a noite com chave de ouro a Virada Cultural Pouco depois da performance de Israel e Rodolfo, foi a vez das irmãs Maiara e Maraisa subirem ao Palco M’Boi-Mirim, levando o público ao delírio. Com a lotação máxima, a dupla confirmou seu lugar de destaque no cenário sertanejo e a popularidade junto aos fãs paulistanos. O show das irmãs Maiara e Maraisa começou por […]O post Maiara e Maraisa fecham a noite com chave de ouro a Virada Cultural apareceu primeiro em EGOBrazil.

