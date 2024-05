Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Lucas Guedez revela ao vivo o motivo de ter dado unfollow em Adriane Galisteu

No “ Sabadou com Virgínia ” deste sábado (18), Lucas Guedez revelou ter se decepcionado com Adriane Galisteu após conhecê-la pessoalmente. Durante o “Se Beber, não Fale”, ele explicou a mágoa que carrega da loira e, aparentemente, ficou à disposição para uma conversa. O co-apresentador disse que deu até unfollow na artista após o episódio.

No quadro da atração comandada por Virgínia Fonseca , convidados e apresentadores precisam responder a perguntas embaraçosas caso não queiram enfrentar drinks exóticos. Lucas então teve de contar uma decepção que viveu com algum ídolo, mesmo tentando fugir do assunto. “Nossa, tem. Mas [deu] um branco agora na cabeça” , desconversou ele. A plateia, porém, insistiu para que o influencer contasse a verdade.

“Não precisa ser uma coisa muito pesada” , encorajou a apresentadora. “Eu vou falar. Eu conheci uma pessoa, eu era fã dessa pessoa, até cheguei a ir em um programa dela. Eu tinha 15 anos e eu amava ela. E depois de tudo o que aconteceu na minha vida, coisas mudaram, eu reencontrei essa pessoa no salão de cabelereiro. Eu não vou contar o motivo que eu fiquei chateado com ela, o que ela falou, mas eu compartilhei com a Vi porque foi uma coisa que envolvia aqui, o programa, e eu me decepcionei demais. Cheguei até a dar unfollow” , revelou Lucas.

“Mentira!” , chocou-se a mulher de Zé Felipe. Não demorou para a mãe de Virginia, Margareth Serrão, cobrar Guedez para contar a história completa. “Quem é o famoso ou a famosa? Tem que contar quem é. Ele dá uma respostinha ali e fica por isso mesmo” , afirmou ela.

Foi então que Lucas entregou que a famosa é Adriane. “Vamos conversar depois com essa pessoa. Enfim, Adriane Galisteu. Me perdoa. Eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito. E eu fui muito feliz contando do programa para ela porque ela foi uma pessoa que, querendo ou não, compartilhei um sonho ali no salão mesmo” , declarou ele.

“Talvez ela não saiba disso. Eu estou nervoso, porque agora tá em [todo lugar] “ , admitiu Guedez ao final. Apesar da cobrança, o co-apresentador da atração não quis contar o que Galisteu teria dito para ele na ocasião.

