Tiago Ghidotti Joelma agita multidão no Centro de São Paulo na Virada Cultural

Pela primeira vez, públicos de diversos bairros da cidade marcaram presença em massa na Virada Cultural , um dos eventos mais aguardados do calendário cultural paulistano. Apesar de enfrentar alguns contratempos iniciais, como atrasos no início do show e questões técnicas de som, a energia contagiante da cantora Joelma fez com que o centro de São Paulo se transformasse em um verdadeiro festival de música e dança.

O palco montado no Viaduto do Chá , no coração do Vale do Anhangabaú , foi o epicentro da festa, onde milhares de pessoas se reuniram para curtir os sucessos do astro da música.

Com saudações à cidade de São Paulo e convites para o público se juntar ao festival, Joelma incendiou a plateia com hits, arrancando gritos e aplausos efusivos dos presentes logo após o show do cantor Leo Santana que abriu o primeiro dia .

A área do Vale do Anhangabaú estava protegida por tapumes de ferro, com acesso controlado pela Rua Formosa, uma medida adotada pela Prefeitura desde o fim da pandemia para garantir a segurança do público e evitar incidentes como roubos de celulares, que foram recorrentes em edições anteriores da Virada Cultural.

A presença de famílias inteiras na festa gratuita evidenciou o caráter inclusivo do evento, porém, algumas pessoas expressaram preocupações com a segurança, optando por não permanecer no centro durante a madrugada.

Além do palco principal, a Prefeitura disponibilizou pontos de bebida credenciados e outros dois palcos no Anhangabaú, incluindo um espaço reservado para o forró na Praça das Artes, onde uma pequena multidão se divertia enquanto aguardava o início do show de Leo Santana.

Apesar dos contratempos iniciais, a Virada Cultural 2024 promete ficar na memória dos paulistanos como uma celebração marcante da cultura e da diversidade da cidade.

Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

O post Joelma agita multidão no Centro de São Paulo na Virada Cultural apareceu primeiro em EGOBrazil .