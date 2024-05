Tiago Ghidotti Israel e Rodolfo agitam o Palco M’Boi-Mirim na Virada Cultural de São Paulo

A dupla sertaneja Israel e Rodolfo trouxe muita energia e emoção ao Palco M’Boi-Mirim na Virada Cultural de São Paulo 2024. Com um repertório repleto de sucessos, a apresentação foi um dos pontos altos do evento, atraindo uma multidão de fãs e animando a noite paulistana.

O show começou por volta das 17h e logo nos primeiros acordes, o público mostrou que estava ali para cantar junto. Hits como “Batom de Cereja” e “Casa Mobiliada” foram recebidos com entusiasmo, com a plateia acompanhando cada palavra. A interação entre os artistas e o público foi um dos pontos marcantes da apresentação, evidenciando a conexão da dupla com seus fãs.

Além dos sucessos já consagrados, Israel e Rodolfo também aproveitaram para apresentar novas canções, que foram recebidas de braços abertos pelo público. A performance carismática e a qualidade vocal dos cantores garantiram que o show fosse um verdadeiro sucesso, aquecendo a noite para a próxima atração.

Fotos: Eryck Fotografo – @eryckpatryck_ftg

