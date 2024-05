Gustavo Mioto e Ana Castela dão beijão em Gôiania e deixam o público eufórico Gustavo Mioto e Ana Castela enlouquecem a plateia! No sábado à noite, 18, os artistas surpreenderam a multidão ao se beijarem no palco da Pecuária de Goiânia. Na terceira noite da festa, os dois apareceram juntos. A plateia reagiu com entusiasmo ao presenciar o beijo do casal, que decidiu retomar o relacionamento recentemente. Durante a […]O post Gustavo Mioto e Ana Castela dão beijão em Gôiania e deixam o público eufórico apareceu primeiro em EGOBrazil.

